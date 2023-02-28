Усик анонсировал скорую великую битву

Главное: Украинский боксер Александр Усик намекнул на предстоящее возвращение на ринг. По его словам, «большой день приближается».

Детали: Обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик анонсировал свое скорое возвращение на ринг.

Украинский боксер опубликовал пост в социальной сети Инстаграм, в котором сообщил, что полностью готов к большой битве.

«Готов к великой битве. Большой день приближается», — написал Усик.

Напомним, следующим соперником Александра Усика должен стать чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри.

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