Российского депутата, слушавшего речь Путина с лапшой на ушах, вызвали в полицию

Главное: Российский депутат Михаил Абдалкин подвергся критике со стороны депутатов Госдумы РФ за то, что слушал послание Путина к федеральному собранию с лапшой на ушах. В социальных сетях он сообщил, что 1 марта его уже ждут в полиции.

Детали: Депутаты Самарской губернской думы во время пленарного заседания во вторник, 28 февраля, обсудили поступок депутата Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах.

Ранее автор подвергся критике депутатов Государственной думы РФ. Руководство КПРФ исключило Абдалкина из своих рядов.

По информации местных СМИ, депутаты на заседании «дали морально-этическую оценку» поступку коллеги. Они также приняли решение направить материалы в правоохранительные органы и органы прокуратуры для оценки произошедшего.

Абдалкин в социальных сетях сообщил, что 1 марта его уже ждут в полиции.

В тему: 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к федеральному собранию России.