Главное: Руслан Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины по футболу. Наставник молодежной сборной выведет главную команду на первый матч квалификации к ЧЕ-2024.

Детали: Сборная Украины получила временно исполняющего обязанности главного тренера. Им стал Руслан Ротань.

Украинский специалист будет возглавять национальную сборную до начала действия контракта Сергея Реброва, переговоры с которым продолжает вести исполком УАФ.

Таким образом, Ротань будет наставником «сине-желтых» на матче против сборной Англии, который пройдет уже 16 марта этого года и станет первым в отборе к ЧЕ-2024.

В пресс-релизе УАФ также отмечается, что контракт с Ребровым, который примет национальную команду после Ротаня, будет действителен до 30 июня 2024 с возможностью пролонгации до 2026 года.

Руслан Ротань в данный момент возглавляет сразу три команды: молодежную и национальную сборные Украины, а также представителя УПЛ «Александрию».

В тему: 1 января сборная Украины по футболу официально осталась без главного тренера.