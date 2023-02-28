Ситуация с электричеством в Одессе улучшилась

Главное: В Украине улучшилась ситуация с электричеством. В Одессе появился свет.
Детали: Ситуация с электричеством в Украине улучшается. Информацию на вторник, 28 февраля, приводит «Укрэнерго».
Сообщается, что накануне, в понедельник вечером, было возобновлено питание Одессы и Одесского района.
Информируется: «Сейчас Одесса заживлена по временным схемам, но до конца недели мы будем работать над повышением надежности, поэтому возможны небольшие ограничения».
Энергетики говорят, что непростой остается ситуация в прифронтовых областях.
Так, как отмечается, в Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Тут продолжаются ремонтные работы.
Говорится о том, что по стране потребление электроэнергии находится на уровне обычного рабочего дня.
Подчеркивается, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется. Сетевых ограничений нет.
Украинцам рассказали, что на данный момент в энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии незначителен.
Резюмируется, что на всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак, продолжаются ремонты для полного восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии.
В тему: В энергетической сфере Украины наметился явный позитив.