Ситуация с электричеством в Одессе улучшилась

Главное: В Украине улучшилась ситуация с электричеством. В Одессе появился свет.

Детали: Ситуация с электричеством в Украине улучшается. Информацию на вторник, 28 февраля, приводит «Укрэнерго».

Сообщается, что накануне, в понедельник вечером, было возобновлено питание Одессы и Одесского района.

Информируется: «Сейчас Одесса заживлена по временным схемам, но до конца недели мы будем работать над повышением надежности, поэтому возможны небольшие ограничения».

Энергетики говорят, что непростой остается ситуация в прифронтовых областях.

Так, как отмечается, в Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Тут продолжаются ремонтные работы.

Говорится о том, что по стране потребление электроэнергии находится на уровне обычного рабочего дня.

Подчеркивается, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется. Сетевых ограничений нет.

Украинцам рассказали, что на данный момент в энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии незначителен.

Резюмируется, что на всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак, продолжаются ремонты для полного восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии.

В тему: В энергетической сфере Украины наметился явный позитив.