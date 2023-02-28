Крым частично остался без воды

Главное: В Крыму начались проблемы с водой. Отключили в двух городах.

Детали: В аннексированном Россией Крыму возникли проблемы с водой. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщают местные чиновники.

Так, без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск.

Дело в том, что минувшей ночью произошла авария на магистральном водоводе.

Сообщается, что из-за нее без воды остались более 120 тысяч жителей Евпатории. В городе отменили занятия в школах и детсадах.

Такие же проблемы возникли в Красноперекопске.

Сейчас ведутся ремонтные работы.

В тему: Под Севастополем заживо сгорели строители трассы «Таврида».