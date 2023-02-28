В России экстренно закрыли небо над Санкт-Петербургом и подняли истребители

Главное: Санкт-Петербург закрыл аэропорт из-за неизвестного летательного аппарата. Также был введен план «Ковер», а в небо подняли истребители.

Детали: В российском Санкт-Петербурге закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства. Аэропорт «Пулково» временно не принимает самолеты.

Как сообщает Telegram-канал Baza, сегодня утром, 28 февраля, над городом был замечен неизвестный летающий объект в небе. После чего в Санкт-Петербурге был введен план «Ковер», а в небо подняли истребители.

Отметим, что план «Ковер» в России вводят в случае незаконного пересечения границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных летающих объектов.

По данным сервиса Flightradar24, в небе над городом сейчас нет ни одного гражданского самолета.

Они переведены в режим ожидания. Те рейсы, маршрут которых проходит через Санкт-Петербург, разворачивают и возвращают в воздухе.

По данным «Базы», воздушное пространство над Санкт-Петербургом будет закрыто до 13:00 28 февраля. Практически все рейсы на табло в аэропорту «Пулково» сейчас светятся с задержкой.

В тему: В середине февраля в Молдове заявили о закрытии воздушного пространства.