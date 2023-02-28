Бывший врач Белого дома рассказал о проблемах Байдена со здоровьем

Главное: У Джо Байдена проблемы со здоровьем. Об этом сказал бывший врач Белого дома.

Детали: Экс-врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон поведал о состоянии здоровья президента США Джо Байдена. Он написал об этом в одном из своих социальных сетей.

Так, медик отметил: «Это ужасно для нашей страны, что Джо Байден является нашим главнокомандующим».

Специалист добавил: «Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днем он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем».

По его словам, «из-за снижения когнитивных функций президента могут погибнуть люди».

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