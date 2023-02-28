Знаменитый аргентинец стал футболистом года по версии ФИФА

Главное: В Париже состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards по итогам 2022 года по версии ФИФА. Аргентинец Лионель Месси стал игроком года.

Детали: Лионель Месси стал обладателем награды игрока года по версии ФИФА. Об этом в понедельник, 27 февраля, было объявлено на церемонии The Best FIFA Football Awards в Париже (Франция).

Агрентинский нападающий обошел в голосовании французов Карима Бензема и Килиана Мбаппе.

Отметим, в 2022 году Месси вместе со сборной Агрентины одержал победу на Мундиале в Катаре. Кроме этого, Лео выиграл Лигу 1 в составе ПСЖ, а также забил 25 голов и сделал 29 ассистов.

Тренером года признали Лионеля Скалони, который привел сборную Аргентины к золоту на ЧМ-2022 в Катаре, лучшим вратарем стал тоже аргентинец — Эмилиано Мартинес.

Грузинского защитника Луку Лочошвили признали самым вежливым дефом. Парафутболист Марцин Олекси стал автором самого красивого гола сезона. Полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс получила приз лучшей футболистки.

А самыми топовыми болельщиками стали аргентинцы.

Это вторая награда The Best для Месси. ФИФА вручила ее седьмой раз: дважды выигрывали Криштиану Роналду и Роберт Левандовски, еще раз — Лука Модрич.

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