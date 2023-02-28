Стало известно, сколько украинских чиновников погибло во время войны

Главное: На фронте воюют 3 637 украинских чиновников. 108 из них погибли.

Детали: Украинские чиновники тоже воюют на фронте. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Чиновник назвал цифры.

Он поведал: «Всего на конец года таких людей было 3 637 человек».

Отмечается, что по состоянию на конец года 108 государственных служащих погибли, 80 были ранены.

Кроме этого более двухсот чиновников считаются пропавшими без вести.

Информируется, что госслужащие сражаются не только в рядах ВСУ, но и в рядах Нацгвардии, в Пограничной службе, в СБУ и в других военных формированиях.

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