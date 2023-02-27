В Польше рассказали, когда Украина получит следующую партию танков Leopard 2

Главное: Следующую партию танков Leopard 2 Польша обещает поставить в Украину в течение нескольких недель. Подготовка украинских экипажей скоро должна быть завершена.

Детали: Польша планирует передать Украине остаток обещанных танков Leopard 2 в течение нескольких недель. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в комментарии PAP.

На вопрос, когда Украина получит еще 10 обещанных танков Leopard, Дворчик ответил: «В скором времени. Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется во время обучения... Это перспектива на несколько недель».

Так он рассказал, что Варшава совсем скоро передаст Украине свои танки PT-91 и советские танки Т-72. По его словам, поставки этих танков являются вопросом недель, «если не раньше».

«Они практически в процессе передачи, поэтому скоро будут в Украине», — добавил он.

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