Стало известно, кого на выборах президента США готовы поддержать республиканцы

Главное: Республиканцы назвали своего фаворита на выборах президента США 2024-го года. Лидером оказался Дональд Трамп.

Детали: Телеканал Fox News провел опрос среди республиканцев, чтобы выявить фаворитов выборов президента США 2024-го года. Он проводился среди 1 006 респондентов 19-22 февраля, погрешность составляет 4,5%.

Всего в списке было пятнадцать фамилий.

Лидером симпатий оказался экс-глава государства Дональд Трамп – его поддержали 43% республиканцев.

Второе место, получив 28%, занял губернатор Флориды Рон Десантис.

Далее идут экс-вице-президент Майк Пенс и бывший постпред при ООН Никки Хейли, у которых лишь по 7% поддержки.

Как отмечается, 84% голосующих на праймериз из числа демократов одобряют деятельность президента Джо Байдена. Впрочем, как выяснилось, лишь 37% из них хотят, чтобы он стал кандидатом от партии. За то, чтобы баллотировался «кто-то другой», выступили 53% опрошенных демократов.

В тему: Трамп сделал несколько скандальных заявлений по Украине.