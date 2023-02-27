Выяснилось, чем занимается сын Лукашенко

Главное: Александр Лукашенко рассказал о своем сыне Николае. Он изучает биотехнологии в рамках проекта с Китаем.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко поведал, чем занимается его 18-летний сын Николай. Его слова цитирует Синьхуа.

По словам главы государства, его младший сын изучает биотехнологии в рамках проекта с Китаем.

В прошлом году Николай Лукашенко подал документы на биологический факультет Белорусского госуниверситета для обучения по новой специальности «Биотехнологии» по китайской программе.

Александр Лукашенко сказал: «Поэтому здесь и личное, и государственное, и моя история моего президентства теснейшим образом связаны с Китаем».

Отметим, что прошлой осенью под Минском состоялась церемония официального запуска крупномасштабного агропромышленного проекта по производству комбикормов и аминокислот, реализуемого при мощном содействии Китая, Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это предприятие является первым производством аминокислот в стране и первым импортозамещающим проектом в отрасли глубокой переработки зерна.

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