В Великобритании переписали пикантный закон

Главное: Минимальный брачный возраст повысили в Англии и Уэльсе. С 16 до 18 лет.

Детали: Правительство Великобритании повысило минимальный брачный возраст в Англии и Уэльсе с 16 до 18 лет. Появилось официальное сообщение властей.

Отмечается, что изменения соответствующего закона призваны защищать молодых девушек от принудительных браков.

Сообщается: «Подобная эксплуатация социально уязвимых детей путем организации их вступления в брак является незаконной и уголовно наказуемой при любых обстоятельствах, независимо от того, было это насильственно или нет».

Информируется, что ранее принудительный брак считался преступлением только в том случае, если применялось какое-либо принуждение, например, угрозы, а вот сейчас для этого не нужно никаких доказательств и акт распространяется как на зарегистрированные браки, так и на неофициальные церемонии, говорится там.

Уточняется, что после принятых изменений теперь даже при наличии согласия от родителей 16-17-летним не будет разрешено вступить в брак.

Чиновники ожидают: «Это позволит положить конец принудительным бракам, которые могут нанести ребенку ущерб на долгие годы. Кроме того, это изменение является одной из форм обязательства правительства бороться с насилием в отношении женщин и девочек».

Подчеркивается, что лицам, признанным виновными в организации детских браков, грозит до семи лет тюремного заключения.

В то же время стоит добавить, что в Шотландии и Северной Ирландии минимальный возраст вступления в брак по-прежнему составляет 16 лет с согласия родителей.

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