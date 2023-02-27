Госдолг Германии вырос… в десять раз

Главное: Государственный долг Германии вырос за два года в десять раз. До 40 миллиардов евро.

Детали: Государственный долг Германии существенно растет. Это признал министр финансов страны Кристиан Линднер.

Он информировал следующее: «Долговое бремя выросло с 2021-го года с 4 до почти 40 миллиардов евро».

Сообщается: «Это деньги, которых в будущем нам будет не хватать на другие цели: образование, цифровизацию и инвестиции в защиту климата. Таким образом, экономически целесообразно сдерживать рост долгов».

Ранее чиновник пояснял, что такой рост госдолга вызван принятием чрезвычайных мер во время пандемии коронавируса и энергетического кризиса. Министр также сказал, что правительству Германии необходимо ограничивать свои расходы, и поэтому государство не сможет решить такие текущие экономические проблемы, как падение благосостояния.

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