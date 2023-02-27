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Новости > В НАТО раскрыли коварный план РФ по Молдове

В НАТО раскрыли коварный план РФ по Молдове

Агата Кловская
27.02.23 14:33
107
В НАТО раскрыли коварный план РФ по Молдове

Главное: В НАТО спрогнозировали планы России по Молдове. Замгенсека альянса считает, что РФ постарается парализировать Молдову гибридной войной без военных действий.

Детали: Россия не будет атаковать Молдову военным путем, а попытается парализовать ее гибридной войной. Об этом заявил спикер Сената Румынии, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, пишет издание Wiadomosci.

«Пока нет непосредственной угрозы для Молдовы, потому что Москва не смогла захватить Одессу и прийти в Приднестровье», — сказал он, указав на другие враждебные действия РФ.

Румынский политик ожидает, что гибридные действия России против Молдовы могут являться повторением схем, применявшихся в других странах в последние годы.

«К примеру, в 2006 году Кремль пытался использовать весь свой арсенал гибридной войны в Черногории. Теперь подобное может быть в Молдове», — отметил Джоанэ.

По его словам, РФ будет пытаться вызвать хаос в деятельности органов государственной власти Молдовы, будет дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране через социальные протесты или хакерские атаки.

Замгенсека НАТО считает, «у Молдовы есть шанс вырваться из нынешней ситуации и иметь лучшую жизнь в Европе, став членом Евросоюза и НАТО».

В тему: В Кремле открыто угрожают Молдове из-за Приднестровья.

Тэги: Россия, НАТО, Молдова

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