В Виннице возникли серьезные проблемы с водой

Главное: Проблемы с водой возникли в Виннице. Остановились все насосы на главной водопроводной станции.

Детали: Винница столкнулась с проблемой водоснабжением. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает местный городской совет.

Отмечается, что из-за перебоев с электричеством тут остановились все насосы на главной водопроводной станции.

Как информируется, перебои продлились лишь одну минуту, но этого хватило, чтобы по всей Виннице существенно снизилось давление воды в сетях.

Подчеркивается, что на данный момент напряжение в энергосистеме города восстановлено.

Коммунальщики говорят: «Работаем над тем, чтобы вернуть рабочее давление. Это может занять до двух часов».

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