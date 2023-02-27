Жителям Херсона наконец-то вернули отопление

Главное: Херсону вернули отопление. После российского обстрела.

Детали: Жители Херсона вновь подключены к отоплению. Об этом в понедельник, 27 февраля, информирует местная ОВА.

Сообщается, что местная ТЭЦ возобновила работу после повреждений из-за российских обстрелов.

Отмечается: «По техническим причинам, а именно из-за того, что из отопительных систем многих домов сливали воду, чтобы не допустить повреждения труб в морозы, подключение будет продолжаться в течение дня».

Напомним, что из-за артиллерийских обстрелов со стороны России в четверг, 23 февраля, была повреждена тепловая сеть Херсона, после чего в городе пропало отопление.

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