Украинцам поведали актуальную информацию о ситуации с электричеством

Главное: Потребление электричества в Украине растет. Однако дефицит мощности в системе отсутствует.

Детали: В «Укрэнерго» поведали об актуальной ситуации с электричеством в нашей стране. Данные приводятся на понедельник, 27 февраля.

Отмечается, что потребление электричества начало расти до уровня рабочего дня.

При этом, как подчеркивается, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется.

Информируется, что в энергосистеме работают все виды электростанций, а через половодье активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии близится к нулю.

Сообщается: «С началом рабочей недели и повышением потребления в Одесской области сказались последствия вражеских обстрелов . Из-за этого произошло аварийное отключение отдельных элементов системы передачи в регионе. В Одессе и районе ремонтные бригады работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания».

В то же время во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют.

Резюмируется: «На всех энергетических объектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии».

В тему: В Одессе вновь возникли серьезные проблемы с электричеством.