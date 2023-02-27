В мире впервые за десятилетия растут нищета и голод

Главное: Нищета и голод растут в мире. Впервые за десятилетия.

Детали: В мире назревает гуманитарная катастрофа. Об этом на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Он сказал: «Вместо того, чтобы продолжать этот прогресс, мы повернули вспять. Масштабы крайней нищеты и голода растут впервые за последние десятилетия».

Кроме этого, по его данным, в этом году 339 миллионов человек во всем мире нуждаются в гуманитарной помощи – это на 25% больше, чем было в прошлом году.

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