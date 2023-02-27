ЧВК Редан: новая молодежная субкультура России появилась и в Украине

В Петербурге полиция провела облаву на представителей новых молодежных неформальных движений — «ЧВК Редан» и их антагонистов, задержано около 100 человек. А в Москве расследуют драки подростков из «ЧВК Редан» в торговых центрах. «ЧВК Редан» — это представители новой молодежной субкультуры России.

«ЧВК Редан» также активно распространяется на территории Украины. Его представители есть в Харькове, Полтаве, Ивано-Франковске, Киеве и других городах. И здесь они, как и редановцы в РФ, тоже регулярно устраивают драки.

Представители «ЧВК Редан» носят черную одежду с принтами пауков и клетчатые штаны. Взгляды и цели «пауков» не до конца понятны. В интернет-сообществе «ЧВК Редан» указано, что группа создана в развлекательных целях.

Аббревиатура ЧВК означает «частная военная компания». Она ассоциируется с ЧВК «Вагнер». «Пауки» утверждают, что никакой связи с военными кампаниями здесь нет. Аббревиатура добавлена «по приколу».

Название «Редан» отсылает к популярным японским комиксам Hunter x Hunter. В манге так называется преступная организация, которая также известна как «Паук».

Представители «ЧВК Редан» регулярно устраивают массовые драки.

Молодежное насилие — это проблема, которая в последние годы стала очень актуальной во многих странах мира. Это насилие, которое проявляется среди молодых людей, как правило, в возрасте от 15 до 24 лет, и может иметь различные формы: физическую, психологическую, сексуальную.

Одна из наиболее распространенных форм молодежного насилия — уличное насилие. Это может быть бандитизм, групповые драки, нападения на прохожих и т.д. Очень часто молодые люди становятся жертвами такого насилия из-за своей внешности, социального статуса или защиты своих интересов.

Психологи говорят, что одной из главных причин молодежного насилия является низкий уровень образования, отсутствие работы, а также проблемы в семье. Часто молодые люди, становясь жертвами насилия, сами становятся агрессивными и начинают проявлять насилие к другим людям.