На Ровенщине верующие УПЦ готовят домашние блюда для защитников Украины на передовую

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 147 470 солдат
В Украину прибыли первые польские танки Leopard 2
«Шaхтeр» узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Можем стрелять на 150 км и немного дальше. Данилов рассказал о новых возможностях ВСУ
Польша уже сегодня может передать Украине танки Leopard 2
Резников рассказал о подготовке к контрнаступлению
Китай опубликовал «мирный план» по Украине. В США уже отреагировали
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 146 820 солдат
Война травмировала 1,5 миллиона украинских детей, — ЮНИСЕФ
Буданов объяснил, почему РФ будет вынуждена вывести войска из Украины