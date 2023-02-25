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Новости > На Ровенщине верующие УПЦ готовят домашние блюда для защитников Украины на передовую

На Ровенщине верующие УПЦ готовят домашние блюда для защитников Украины на передовую

Александра Кудрявцева
25.02.23 13:15
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На Ровенщине верующие УПЦ готовят домашние блюда для защитников Украины на передовую
Главное: В Ровенской области в селе Заря прихожанки Свято-Михайловского храма Украинской Православной Церкви еженедельно готовят защитникам Украины домашних блюд.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, с начала войны тысячи вареников, пирогов, котлет отправили верующие храма на передовую украинским военнослужащим.
 
«Очередную порцию домашних блюд готовили хозяйки Михайловской церкви на этой неделе. Все приготовленное разделили на две части: одну отвезли воинам, которые проходят лечение и реабилитацию в Клеванском госпитале, другую — в Зорянское ТГ, оттуда волонтеры возят для украинских воинов в разные точки, где происходят военные действия», — рассказали на приходе.
 
Как сообщалось ранее, православная молодежь Ровенщины собрала 21 тысячу гривен для поддержки детей, которые проходят лечение в онкоотделении Ровенской областной клинической больницы.
 
В тему: Ровенская епархия УПЦ доставила гуманитарный груз на Херсонщину.
 

Тэги: Ровенская область, ВСУ, УПЦ

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