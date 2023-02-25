Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 147 470 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 147 470 солдат. Уничтожено 3 375 танков.

Детали: Война в Украине идет уже второй год. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на субботу, 25 февраля.

Сообщается, что погибли уже 147 470 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 375 танков, 6 609 боевых бронированных машин, 2 373 артиллерийские системы, 475 РСЗО, 247 средств ПВО, 299 самолетов, 288 вертолетов, 2 035 БПЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 5 235 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 230 единиц специальной техники.

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