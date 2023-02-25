На Закарпатье духовенство и верующие УПЦ приобрели 5 автомобилей для ВСУ

Главное: Священнослужители и верующие Воловецкого благочиния Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви купили и отправили для ВСУ пять автомобилей.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук-страницу митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, архиерей освятил автомобили 24 февраля возле храма в честь апостолов Петра и Павла села Нижние Ворота.

После освящение 5 автомобилей были отправлены для нужд военнослужащих ВСУ.

Владыка поблагодарил священников, представителей приходских советов, а также всех прихожан благочиния за это благое и доброе дело и благословил и в дальнейшем поддерживать всем возможным наших защитников ВСУ ради победы.