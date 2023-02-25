Какие профессии перестанут существовать через 10 лет?

В ближайшие 10 лет можно ожидать, что рынок труда будет продолжать меняться под влиянием новых технологий и инноваций. Некоторые профессии могут устареть и быть заменены более эффективными и автоматизированными решениями.

Вот несколько профессий, которые могут перестать существовать или значительно измениться в ближайшие 10 лет:

— Кассиры: С развитием технологий оплаты, таких как мобильные приложения, оплата картами и смартфонами, можно ожидать, что спрос на кассиров будет уменьшаться.

— Почтальоны: С ростом электронной почты и онлайн-коммуникаций, таких как чаты и мессенджеры, спрос на услуги почты может сократиться.

— Секретари: С развитием технологий и использованием электронных календарей, облачных сервисов и других средств автоматизации, можно ожидать, что спрос на профессию секретаря будет снижаться.

— Рабочие на производстве: С развитием робототехники и автоматизации, многие процессы на производстве могут быть автоматизированы, что может привести к уменьшению численности рабочих на производстве.

— Водители грузовиков: С развитием автоматизации и развитием технологий беспилотных транспортных средств, можно ожидать, что спрос на водителей грузовиков будет снижаться.

— Бухгалтеры: С использованием программного обеспечения для автоматизации учета и бухгалтерии, можно ожидать, что спрос на бухгалтеров будет сокращаться.

Это только несколько примеров профессий, которые могут быть заменены или изменены в ближайшие 10 лет. Однако, важно помнить, что многие профессии будут продолжать развиваться и меняться в соответствии с новыми тенденциями и технологиями.