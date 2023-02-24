Известного голливудского продюсера приговорили к 16 годам тюрьмы

Главное: Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам тюрьмы. В марте 2020 года Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил продюсера к 23 годам лишения свободы за принуждение к оральному сексу.

Детали: Голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн получил 16 лет тюрьмы по обвинению в изнасиловании. Об этом пишет Reuters.

Как известно, с марта 2020 года Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок по другому делу об изнасиловании.

А в четверг, 23 февраля, он получил приговор по делу об изнасиловании в 2013 году модели из Лос-Анджелеса. Она якобы является уроженкой России.

Присяжные признали звезду виновным по новому эпизоду на суде в конце декабря прошлого года.

Напомним, в марте 2020 года Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил продюсера к 23 годам лишения свободы за принуждение к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли и изнасилование стилистки Джессики Манн.

Кроме того, ему предъявили еще 11 обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

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