Зеленский рассказал, сколько «Леопардов» уже прибыло в Украину

Главное: Владимир Зеленский подтвердил, что Польша уже передала Украине четыре танка Leopard 2. Остальные боевые машины поступят позже.

Детали: Украина получила первые танки Leopard 2 из Польши. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с польским премьер-министром Матеушем Моравецким в Киеве, сообщает Укринформ в пятницу, 24 февраля.

«Сегодня мы сообщаем о первых танках из Польши», — сказал Зеленский и отметил важность того, что боевые машины поступили именно из этой страны.

Глава государства напомнил, что Польша является одним из основателей танковой коалиции для Украины.

«Спасибо всем нашим партнерам, которые уже присоединились или присоединятся», — добавил он.

В свою очередь Моравецкий сообщил, что Польша передала Украине четыре танка Leopard 2, а остальные будут позже.

«Сегодня как первая европейская страна символически хочу передать тебе, Владимир, первые четыре польских танка Leopard 2 A4. Это такие танки, которые, без сомнения, прекрасно дополнят строй на поле боя и прекрасно себя покажут», — сказал Моравецкий и добавил, что вскоре Польша передаст очередные танки.

В тему: В Украину прибыли первые польские танки Leopard 2.