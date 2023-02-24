В ОП прокомментировали «мирный план» Китая по Украине

Главное: В ОП отреагировали на «мирный план» Китая. Позиция Украины всем известна — выдворение российских оккупантов к границам 1991 года, отметил Михаил Подоляк.

Детали: Любой «мирный план», предусматривающий прекращение огня и новую линию разграничения, продолжит оккупацию и российский геноцид на территории Украины. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в пятницу, 24 февраля.

«Любой „мирный план“, предусматривающий лишь прекращение огня и, как следствие, новую линию разграничения и продолжения оккупации украинской территории — это не мир, а замораживание войны, украинское поражение, последующие этапы российского геноцида», — заявил Подоляк.

Он добавил, что позиция Украины всем известна — выдворение российских оккупантов к границам 1991 года.

Ранее в пятницу был опубликован «мирный план» Китая. Он предусматривает в качестве основных пунктов прекращение огня и мирные переговоры Украины и России.

В тему: В НАТО отреагировали на «мирный план» Китая.