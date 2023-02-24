В Украину прибыли первые польские танки Leopard 2

Главное: Первые польские танки Leopard 2 уже прибыли в Украину. Эту информацию подтвердил министр обороны Польши и спикер правительства.

Детали: Первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, которого цитирует местное издание wydarzenia.

С таким заявлением польский глава Минобороны выступил на заседании Совета национальной безопасности, созванном польским президентом Анджеем Дудой.

«В Украину прибыли первые польские танки Leopard», — сказал Блащак.

Тем временем спикер правительства Польши Петр Мюллер также сообщил, что первые Leopard 2прибыли в Украину в тот день, когда в Киев с визитом прибыл польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Первые Leopard 2 из Польши поехали к нашим соседям — в Украину. Сегодняшний визит премьер-министра Матеуша Моравецкого носит измеримый характер для безопасности Украины и Европы. Параллельно выполняем дальнейшие поставки и заказы для польской армии. Мы заботимся о безопасности Польши», — написал Мюллер в Twitter.

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