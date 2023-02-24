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Новости > «Шaхтeр» узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

«Шaхтeр» узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Абелардо
24.02.23 14:14
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«Шaхтeр» узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Главное: В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Донецкий «Шахтер» узнал своего соперника.

Детали: Соперником донецкого «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы стала команда «Фейеноорд» из Нидерландов. Первый матч горняки сыграют на условно домашней арене 9 марта, а ответный — в гостях 16 марта.

В 1/8 финала 8 победителей групп Лиги Европы сыграют с 8 победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга.

Победители групп Лиги Европы имеют преимущество своего поля — ответные матчи они проведут дома. Поединки 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.

Все пары 1/8 финала Лиги Европы выглядят так:

«Унион» (Германия) — «Сен-Жилуаз» (Бельгия);

«Севилья» (Испания) — «Фенербахче» (Турция);

«Ювентус» (Италия) — «Фрайбург» (Германия);

«Байер» (Германия) — «Ференцварош» (Венгрия);

«Спортинг» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Бетис» (Испания);

«Рома» (Италия) — «Реал Сосьедад» (Испания);

«Шахтер» (Украина) — «Фейенорд» (Голландия).

Матчи пройдут 9-го и 16-го марта.

Накануне «Шахтер» Донецк по пенальти сумел обыграть французский «Ренн» и вышел в 1/8 финала.

В тему: «Шахтер» купил голкипера сборной Украины.

Тэги: ФК Шахтер, Лига Европы, жеребьевка, ФК Фейеноорд

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