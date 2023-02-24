Орбан неожиданно высказался о войне в Украине

Главное: Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Россия не может победить в войне. При этом он отметил, что «ядерную державу нельзя загонять в угол».

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину заявил, что Россия не может победить, и призвал к переговорам.

«Россия не может победить, потому что весь западный мир стоит за Украину. В то же время Россия является ядерной державой, а ядерную державу нельзя загонять в угол, потому что это может спровоцировать ядерную войну», — написал политик в Twitter в пятницу, 24 февраля.

Венгерский премьер призвал к прекращению огня и мирным переговорам.

«Нам нужны прекращение огня и мирные переговоры. Чем быстрее, тем лучше», — подчеркнул Орбан.

В тему: В Венгрии работают над визитом Орбана в Украину.