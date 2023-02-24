Пентагон объявил о военной помощи Украине на 2 млрд долларов

Главное: США объявили о военной помощи Украине на $2 млрд. Новое оружие и критически важные запасы боеприпасов укрепят способность Украины отражать российскую агрессию, отметили в Пентагоне.

Детали: США объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 2 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона в пятницу, 24 февраля.

«Этот пакет на общую сумму 2 млрд долларов предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в рамках нашей приверженности долгосрочной безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Утверждается, что новое оружие, а также критически важные запасы боеприпасов укрепят способность Украины отражать российскую агрессию.

Новый пакет военной помощи США включает:

— боеприпасы для РСЗО HIMARS;

— артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

— боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;

— беспилотники CyberLux K8;

— беспилотники Switchblade600;

— беспилотники Altius-600 UAS;

— беспилотники Jump 20;

— средства противодействия БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы;

— средства разминирования;

— оборудование для обеспечения защищенной связи;

— финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.

Указано, что в отличие от предыдущих поставок, эти вооружения и боеприпасы не будут предоставлены со складов Минобороны США. Вместо этого Вашингтон будет покупать их у производителей.

«Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины», — отметили в Пентагоне.

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