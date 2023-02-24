Пентагон объявил о военной помощи Украине на 2 млрд долларов

Главное: США объявили о военной помощи Украине на $2 млрд. Новое оружие и критически важные запасы боеприпасов укрепят способность Украины отражать российскую агрессию, отметили в Пентагоне.
Детали: США объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 2 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона в пятницу, 24 февраля.
«Этот пакет на общую сумму 2 млрд долларов предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в рамках нашей приверженности долгосрочной безопасности Украины», — говорится в сообщении.
Утверждается, что новое оружие, а также критически важные запасы боеприпасов укрепят способность Украины отражать российскую агрессию.
Новый пакет военной помощи США включает:
— боеприпасы для РСЗО HIMARS;
— артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
— боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;
— беспилотники CyberLux K8;
— беспилотники Switchblade600;
— беспилотники Altius-600 UAS;
— беспилотники Jump 20;
— средства противодействия БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы;
— средства разминирования;
— оборудование для обеспечения защищенной связи;
— финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.
Указано, что в отличие от предыдущих поставок, эти вооружения и боеприпасы не будут предоставлены со складов Минобороны США. Вместо этого Вашингтон будет покупать их у производителей.
«Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины», — отметили в Пентагоне.
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