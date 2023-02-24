Синоптики спрогнозировали, какая погода ожидает украинцев в марте

Главное: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в марте. Ожидается тепло.

Детали: В Гидрометцентре дали свой прогноз погоды в Украине на грядущий март. Синоптики поведали, чего ждать от небесной канцелярии.

По их словам, следующий месяц в нашей стране будет весьма теплым, но немного сухим.

Как ожидается, средняя месячная температура воздуха в Украине составит плюс 2-7, что сразу на 2 градуса выше климатической нормы.

Как отмечается, в марте выпадет 27-44 миллиметра осадков. При этом на Закарпатье, в Карпатах и горах Крыма ожидается 49-98 миллиметров осадков – это в пределах нормы. Только в восточных областях дождей будет меньше нормы.

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