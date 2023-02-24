В Пентагоне заявили, что уже помогли Украине на 32 миллиарда долларов

Главное: За год Украина получила от США военную помощь на 32 миллиарда долларов. Об этом заявили в Пентагоне.

Детали: Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что за год Украина получила от США военную помощь более чем на 32 миллиарда долларов. Он поведал, какой она была.

Американский министр обороны отметил: «Под руководством президента Джо Байдена США за последний год выделили более 32 миллиардов долларов на оборонную помощь Украине, меняющую ход игры».

Уточняется, что нашей стране выделили 1,6 тысячи систем Stinger, более 8,5 тысячи Javelin, 232 гаубиц и более 2 миллионов единиц боеприпасов, 38 систем HIMARS, батарея ПВО Patriot, 8 систем NASAMS, 109 БМП Bradley, 31 танк Abrams и 90 БМП Stryker.

По его словам, союзники США помогли Украине более чем на 20 миллиардов долларов.

В тему: Пентагон оценил возможность повторного наступления РФ на Киев.