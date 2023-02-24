Стало известно, сколько пленных удалось вернуть Украине за год войны

Главное: Украина вернула из российского плена за время войны 1 863 человека. Было 38 обменов.

Детали: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подвел итоги первого года войны с Россией. Сообщается, что за это время было совершено 38 обменов.

Всего из плена нашей стране удалось вернуть 1 863 человека, 1 756 из которых это украинские военные.

Уточняется, что среди освобожденных пленных 180 женщин и 107 гражданских.

Подчеркивается также, что работа по освобождению людей из плена продолжается.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 146 820 солдат.