Стало известно, когда жителям Херсона вернут отопление

Главное: Херсон сидит без отопления. Его обещают вернуть в ближайшие дни.
Детали: Из-за артиллерийских обстрелов со стороны России в четверг, 23 февраля, была повреждена тепловая сеть Херсона, после чего в городе пропало отопление. Впрочем, как сообщают в местной ОВА, возобновить его планируют до конца этой недели – 26 числа.
Информируется, что ремонтные бригады начали восстановительные работы, чтобы установить все повреждения и устранить последствия вражеской атаки.
Отмечается: «Сейчас работы продолжаются. При условии успешных испытаний с 26 февраля теплоснабжение снова возобновится, - информирует администрация ТЭЦ».
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