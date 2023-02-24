Стало известно, когда жителям Херсона вернут отопление

Главное: Херсон сидит без отопления. Его обещают вернуть в ближайшие дни.

Детали: Из-за артиллерийских обстрелов со стороны России в четверг, 23 февраля, была повреждена тепловая сеть Херсона, после чего в городе пропало отопление. Впрочем, как сообщают в местной ОВА, возобновить его планируют до конца этой недели – 26 числа.

Информируется, что ремонтные бригады начали восстановительные работы, чтобы установить все повреждения и устранить последствия вражеской атаки.

Отмечается: «Сейчас работы продолжаются. При условии успешных испытаний с 26 февраля теплоснабжение снова возобновится, - информирует администрация ТЭЦ».

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