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Новости > В Венгрии работают над визитом Орбана в Украину

В Венгрии работают над визитом Орбана в Украину

Агата Кловская
23.02.23 16:43
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В Венгрии работают над визитом Орбана в Украину

Главное: МИД Венгрии работает над вопросом приезда главы венгерского правительства Виктора Орбана в Украину, заявил Петер Сийярто.

Детали: Венгрия готовится к визиту премьер-министра Виктора Орбана в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает издание Index в четверг, 23 февраля.

«Когда придет время, премьер-министр Венгрии совершит такую поездку, и министерство иностранных дел работает сейчас над ее подготовкой», — заявил чиновник.

По словам главы венгерского МИД, он готов и сам посетить Украину, но его туда не приглашали.

«Если я получу приглашение, и мы сможем заранее согласовать основные темы и даты визита, то я с удовольствием поеду, но пока такого приглашения не поступало», — объяснил Сийярто.

В тему: Орбан заявил, что Европа «потерялась и блуждает в темном лесу».

Тэги: Украина, политика, Венгрия, Виктор Орбан

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