Россия пытается как можно быстрее закончить войну, — Буданов

Главное: РФ хочет закончить войну как можно быстрее. По словам главы военной разведки Буданова, в Кремле есть люди, которые считают, что затягивание конфликта идет на руку Украине.

Детали: Россия не намерена затягивать войну в Украине на годы, наоборот — она пытается достичь хоть каких-то успехов и закончить ее как можно скорее. Об этом в интервью Украинской правде заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

«Россия всячески пытается, насколько возможно быстрее закончить войну. Но их военный блок все еще пытается доказать, что «мы сможем, давайте уже ограничимся Донецкой и Луганской областями, но мы точно это сделаем, и останавливаем», — сказал он.

По словам Буданова, в РФ есть определенное количество людей, которые считают, что затягивание конфликта идет на руку России, но есть и люди, которые убеждены, что это идет на руку Украине.

«Проблема в том, что на самом деле, хотя я ненавижу этих всех москалей, но там тоже есть неглупые ребята. И они четко понимают, что времени нет ни у кого. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше и быстрее придет полное разрушение и вооруженных сил, и экономики», — отметил глава ГУР.

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