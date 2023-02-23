Украинских 11-классников освободили от итоговой аттестации

Главное: В этом году 11-классники не будут сдавать итоговую аттестацию. Вступительные экзамены в вузы будут проводиться в формате национального мультипредметного теста.

Детали: Верховная Рада освободила 11-е классы от государственной итоговой аттестации (ГИА) и определила порядок поступления в вузы в формате национального мультипредметного теста (НМТ). Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram-канале в четверг, 23 февраля.

«Народные депутаты поддержали правительственный проект закона, определяющий формат вступления в 2023 году. „За“ проголосовали 285 депутатов. Итак, учащиеся 11-х классов освобождаются от сдачи ГИА. Вступительные экзамены для получения высшего образования будет проводиться в формате НМТ», — написал он.

По словам министра, тест будет содержать задания по трем предметам, в частности, два обязательных предмета: украинский язык и математика, а также один на выбор: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.

Тестирование будет проходить в течение одного дня.

«Безопасность была, есть и будет на первом месте», — подчеркнул Шкарлет.

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