Россию окончательно оставили без международного футбола

Главное: Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от официальных турниров. Причина банальна — не успели с подачей документов.

Детали: Последняя лазейка для российских футбольных клубов и сборной закрылась. Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на решение УЕФА и прежних судовых инстанций.

Напомним, что сразу после полномасштабного вторжения кремлевских войск в Украину, ФИФА и УЕФА отстранили представителей России от участия в соревнованиях.

Российский футбольный союз решил обжаловать это решение и подал апелляции в CAS. Однако Спортивный арбитражный суд прогнозировано отклонил все доводы страны-агрессора.

Последним шансом россиян был Верховный суд Швейцарии, который является высшей инстанцией для обжалования решений CAS. Однако и тут их ждала неудача. Причина банальна — не успели с подачей документов.

«Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым. Никакие расходы не взимаются и не присуждаются. Данное решение доводится до сведения сторон и CAS», — цитирует заявление суда ТАСС.

Отметим, что по правилам суда, на подачу апелляции РФС имел 30 дней, но не уложился в отведенные сроки. Таким образом, дисквалификация российских осталась в силе.

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