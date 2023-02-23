В Украине дешевеет топливо

Главное: В Украине дешевеют все виды топлива. Больше всего цена снизилась на солярку.

Детали: Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 23 февраля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел на 8 копеек. Таковы данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,69 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо — 50,46 гривен за литр (-0,20 гривен), на автогаз — 24,24 гривен за литр (-0,08 гривен).

Розничные цены в Украине:

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