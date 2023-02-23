Скандального нардепа Трухина лишили депутатского мандата

Главное: Нардеп Александр Трухин написал заявление о сложении мандата. Парламент поддержал это решение.

Детали: Парламент сегодня, 23 февраля, лишил депутатских полномочий Александра Трухина, предлагавшего полицейским взятку за побег с места ДТП. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, решение о лишении Трухина мандата поддержали 288 парламентариев.

Сегодня стало известно, что Александр Трухин написал заявление о сложении мандата. Согласно Конституции, нардеп досрочно прекращает свои полномочия в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.

В тему: Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских.

Также на него завели дело.