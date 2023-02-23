В ЕС зафиксировали рекордный уровень базовой инфляции

Главное: В Еврозоне зафиксирован рекордный уровень базовой инфляции. Данные за январь.

Детали: По итогам января в Еврозоне был зафиксирован рекордный уровень базовой инфляции. Об этом информирует Bloomberg.

Как сообщается, темпы роста базовых цен достигли 5,3%, что превышает предыдущую оценку в 5,2%.

Уточняется, что общий показатель инфляции, который включает в себя цены на продукты питания и электроэнергию, также вырос на 0,1% до 8,6% после того, как показатель в Германии оказался выше предыдущей оценки агентства.

Эксперты сообщают, что подобные показатели будут еще больше побуждать ЕЦБ к дальнейшему ужесточению монетарной политики в рамках удержания фундаментального ценового давления даже тогда, когда общий показатель выравнивается.

В публикации говорится, что чиновники ЕЦБ намерены повысить депозитную ставку до 3% с 2,5%.

В то же время рынки усилили свои ожидания по ужесточению монетарной политики, и сейчас прогнозируют пик цикла изменения ставок ЕЦБ на уровне около 3,75%.

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