В НАТО признали проблемы с поставками боеприпасов в Украину

Главное: В НАТО признали, что поставки боеприпасов Украине неустойчивы. Причиной называют высокий уровень их использования.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о проблемах с поставками боеприпасов в Украину. По его словам, они неустойчивы из-за высокого уровня их использования.

Он признал существование «битвы логистик», призвав союзников нашей страны наращивать производство.

Чиновник сказал: «Единственный способ сохранить нашу поддержку Украины, это делать то, что мы начали делать сейчас, а именно взаимодействовать с оборонной промышленностью, чтобы убедиться, что союзники подписывают долгосрочные контракты».

По его словам, мир не должен допустить победы Москвы, так как это станет трагедией для украинцев и опасностью для Запада.

В то же время, обещается: «Украина станет членом НАТО, но сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы Украина могла преобладать как суверенная, независимая страна в Европе».

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