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Новости > Буданов объяснил, почему РФ будет вынуждена вывести войска из Украины

Буданов объяснил, почему РФ будет вынуждена вывести войска из Украины

Александр Панько
23.02.23 13:33
157
Буданов объяснил, почему РФ будет вынуждена вывести войска из Украины

Главное: Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Россия будет вынуждена вывести войска из Украины. Иначе режиму Путина грозит крах.

Детали: Россия вынуждена будет вывести свои войска с территории Украины. Этому будет способствовать как давление украинской армии, так и политические процессы в самой России, давление дипломатии. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время интервью изданию Le Monde.

«Россия будет вынуждена сделать этот выход (вывести войска из Украины) в скором времени, иначе это быстро приведет к краху российского режима. У него нет другого решения. У россиян была возможность спокойно выйти из ситуации, которую они сами создали. Они не хотели останавливаться. Они избрали путь эскалации. Это создает для них проблемы», — говорит он.

По мнению Буданова, Россию ждут очень тяжелые времена. По его словам, возникнет вопрос о политической и архитектуре безопасности региона, который простирается от Восточной Европы до азиатской части России. Потенциально это может изменить политико-территориальную конфигурацию РФ.

«И это не вопрос десятилетий, это может произойти быстро. Миру не нужна Российская Федерация в том виде, какая она есть сегодня, когда угрожает всему миру. И кроме ядерной угрозы, России больше ничего предложить. Эта угроза никому не нужна. России придется меняться», — подытожил глава ГУР.

В тему: Буданов таинственно прокомментировал пожары в России.

Тэги: Россия, войска, разведка, Кирилл Буданов, война в Украине, ГУР, вывод войск

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