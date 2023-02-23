Стало известно, до какой степени была разрушена Украина за год войны

Главное: Более 81 тысячи гражданских объектов было разрушено в Украине за год войны. В том числе 62 229 жилых домов.

Детали: Война в Украине продолжается уже год. В Генеральной прокуратуре поведали о масштабах разрушений.

Так, как информируется, были разрушены или значительно повреждены 81 305 гражданских объектов. В том числе – 62 229 жилых домов, 2 309 учебных и воспитательных заведений, 97 зданий религиозных общин и 462 медицинских заведения.

Россияне повредили или уничтожили в нашей стране 4 040 инфраструктурных сетей: газопроводов, водопроводов, электросетей.

Подчеркивается, что с минувшего октября Россия целенаправленно уничтожает критическую гражданскую инфраструктуру в Украине, в частности, энергетическую: всего за год полномасштабного вторжения было нанесено 255 ударов по 112 объектам, с октября таких ударов было более 77% ударов – 197.

Резюмируется, что война повлекла за собой долгосрочный ущерб окружающей среде, который весь мир будет испытывать в течение десятилетий. Ущерб украинской экологии уже превысил 46 миллиардов долларов.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 145 850 солдат.