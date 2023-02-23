Россиян, проживающих в Украине, пересчитали

Главное: В Украине пересчитали граждан России. Их в нашей стране более 173 тысяч.

Детали: Государственная миграционная служба назвала число граждан России, проживающих в Украине. Данные на 1 февраля приводит народный депутат Марьяна Безуглая.

Официально в нашей стране живут 173 308 российских граждан.

Из них 16 443 человека проживают в нашей стране временно, а 156 865 россиян – постоянно.

Также еще 27 граждан России удерживались в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине.

Резюмируется, что в данные не были включены данные из Донецкой, Луганской и Херсонской областей в связи со сложностями сбора статистической информации на этих территориях из-за российской агрессии.

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