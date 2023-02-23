Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 145 850 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 145 850 солдат. Уничтожено 3 350 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ сообщил о потерях россиян на четверг, 23 февраля.

Информируется, что погибли уже 145 850 солдат.

Кроме этого говорится о таком уроне РФ: 3 350 танков, 6 593 боевые бронированные машины, 2 352 артиллерийские системы, 471 РСЗО, 244 средства ПВО, 299 самолетов, 287 вертолетов, 2 029 БПЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 5 215 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 228 единиц специальной техники.

В тему: Жителей Херсона призывают до конца недели сидеть по домам.