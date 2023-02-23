Розслідування УП проти Андрія Смирнова це особиста помста Севгіль Мусаєвої за переслідування Костянтина Григоришина?

Розслідування УП, згідно з яким брат заступника голови ОП Андрія Смирнова під час війни придбав елітне майно з величезними знижками - це нібито особиста помста головної редакторки «Української правди» Севгіль Мусаєвої. Як пишуть ЗМІ, таку версію нібито наразі розглядають у СБУ та ОП.

Нагадаємо, на минулому тижні вийшло розслідування журналіста УП Михайла Ткача "Big brother is" Офісу президента" в якому викрито, що за минулий, 2022 рік, брат заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор придбав майна, у тому числі квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, значно нижчою за ринковою загальною сумою чверть мільйона доларів, брати не змогли дати однозначну відповідь, звідки взялись гроші на придбання, і чому ціни занижені.

Смирнов одразу відкинув звинувачення та прокоментував цей сюжет в фейсбуці.

«Якбм мій брат купив квартиру у Києві, ви б мене пов’язували з ключовими забудовниками столиці Столаром та Ісаєнко з ОПЗЖ. Хоча знаєте, купивши він її у Львові, був шанс потрапити на Кривецького або Вову «Морду». І я б знову став героєм вашої розповіді. Отже, вітаю вас, Михайле, з виходом сенсаційного розслідування. Настільки сенсаційного, що за дивним збігом обставин, портнов з вчорашнього вечора сильно тішиться. наскільки вдалою вийшла прихована коопераці», - заявив він.

«Ну що, якщо все, що вдалося накопати, це те, що брат купив квартиру у Львові, три автомобілі й мотоцикл, то можна сміливо декларувати, що поки що все нормально», - зазначив у коментарі до посту Андрія Смирнова журналіст Олег Гавриш.

Але в ОП впевнені - реальною причиною наїзду нібито є ТК, що Офіс президента разом із РНБО розробляє новий закон, який буде мати чіткий перелік критеріїв, за якими націоналізовуватимуть компанії, що зараз належать російським олігархам й усі спроби Костянтина Григоришина вийти на Андрія Смирнова та вирішити питання із своїми активами, зазнали фіаско.

Севгіль Мусаєву з російським олігархом Костянтином Григоришиним кілька років нібито пов’язували деякі стосунки. У 2015 році, у час коли вона за була одруженою та носила прізвище Боровик, їх сфотографував у ресторані колишній міністр екології Ігор Шевченко.

За інформацією журналу Форбс, загалом російський олігарх Григоришин через низку офшорних компаній володіє частками у девʼяти обленерго, проте повністю контролює тільки чотири: «Луганське енергетичне обʼєднання», «Сумиобленерго», «Чернігівобленерго» та «Вінницяобленерго».