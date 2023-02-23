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Новости > Розслідування УП проти Андрія Смирнова це особиста помста Севгіль Мусаєвої за переслідування Костянтина Григоришина?

Розслідування УП проти Андрія Смирнова це особиста помста Севгіль Мусаєвої за переслідування Костянтина Григоришина?

Александр Панько
22.02.23 17:59
415
Розслідування УП проти Андрія Смирнова це особиста помста Севгіль Мусаєвої за переслідування Костянтина Григоришина?

Розслідування УП, згідно з яким брат заступника голови ОП Андрія Смирнова під час війни придбав елітне майно з величезними знижками - це нібито  особиста помста головної редакторки «Української правди» Севгіль Мусаєвої. Як пишуть ЗМІ, таку версію нібито наразі розглядають у СБУ та ОП. 

Нагадаємо, на минулому тижні вийшло розслідування журналіста УП Михайла Ткача "Big brother is" Офісу президента" в якому викрито, що за минулий, 2022 рік, брат заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор придбав майна, у тому числі квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, значно нижчою за ринковою загальною сумою чверть мільйона доларів, брати не змогли дати однозначну відповідь, звідки взялись гроші на придбання, і чому ціни занижені.

Смирнов одразу відкинув звинувачення та прокоментував цей сюжет в фейсбуці.

«Якбм мій брат купив квартиру у Києві, ви б мене пов’язували з ключовими забудовниками столиці Столаром та Ісаєнко з ОПЗЖ. Хоча знаєте, купивши він її у Львові, був шанс потрапити на Кривецького або Вову «Морду». І я б знову став героєм вашої розповіді. Отже, вітаю вас, Михайле, з виходом сенсаційного розслідування. Настільки сенсаційного, що за дивним збігом обставин, портнов з вчорашнього вечора сильно тішиться. наскільки вдалою вийшла прихована коопераці», - заявив він.

«Ну що, якщо все, що вдалося накопати, це те, що брат купив квартиру у Львові, три автомобілі й мотоцикл, то можна сміливо декларувати, що поки що все нормально», - зазначив у коментарі до посту Андрія Смирнова журналіст Олег Гавриш.

Але в ОП впевнені - реальною причиною наїзду нібито є ТК, що Офіс президента разом із РНБО розробляє новий закон, який буде мати чіткий перелік критеріїв, за якими націоналізовуватимуть компанії, що зараз належать російським олігархам й усі спроби Костянтина Григоришина вийти на Андрія Смирнова та вирішити питання із своїми активами, зазнали фіаско.

Севгіль Мусаєву з російським олігархом Костянтином Григоришиним кілька років нібито пов’язували деякі стосунки. У 2015 році, у час коли вона за була одруженою та носила прізвище Боровик, їх сфотографував у ресторані колишній міністр екології Ігор Шевченко. 

За інформацією журналу Форбс, загалом російський олігарх  Григоришин через низку офшорних компаній володіє частками у девʼяти обленерго, проте повністю контролює тільки чотири: «Луганське енергетичне обʼєднання», «Сумиобленерго», «Чернігівобленерго» та «Вінницяобленерго».

Тэги: политика

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