Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > У 41% украинцев физическое и психическое состояние за последний месяц ухудшилось

У 41% украинцев физическое и психическое состояние за последний месяц ухудшилось

Агата Кловская
22.02.23 18:03
78
У 41% украинцев физическое и психическое состояние за последний месяц ухудшилось

Почти половина опрошенных украинцев постоянно или часто испытывают чувство вялости и усталости (39%), тревоги и страха (35%) и быстро устают (39%). Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Украинского института будущего, сообщает женский журнал «Настроение».

Зафиксировано три эмоциональных проявления, которые наиболее полно описывают настроение украинцев в феврале: «тревога» (57%), «ожидания улучшений» (46%), «надежда» (41%).

При том 41% ответило, что их физическое и психическое состояние за последний месяц ухудшилось, 13%, что улучшилось, 46% не изменилось.

Наиболее часто негативное эмоциональное состояние испытывают женщины и молодые респонденты в возрасте 18-35 лет.

Украинцы рассказали, что спасаются от негатива общением с родными и близкими, просмотром фильмов, сериалов, Ютуба и другими формами досуга в интернете, а также прогулками на свежем воздухе.

Тэги: опрос, психология

Комментарии

Статьи

22.02.23 09:30

Землетрясения 2023: Турция, Сирия и остальной мир <обновляется онлайн>

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Во Франции судили заговорщиков, которые планировали убийство Макрона
19.02.23 09:51

Во Франции судили заговорщиков, которые планировали убийство Макрона

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
17-летних парней перестали выпускать из Украины
17-летних парней перестали выпускать из Украины
17-летних парней перестали выпускать из Украины
17-летних парней перестали выпускать из Украины
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.02.23 16:54

Промоутеры никак не могут договориться по поводу боя между Усиком и Фьюри
22.02.23 16:13

Стало известно, когда Украина получит боеприпасы для зенитных комплексов Gepard
22.02.23 15:51

Жителям Крыма не хватает лекарств. Военным нужнее
22.02.23 15:30

Резников рассказал, когда ждет первые западне танки в Украине
22.02.23 15:15

Жителей Херсона призывают до конца недели сидеть по домам
22.02.23 15:06

Самолет Ту-22: основные характеристики, модификации и история создания
22.02.23 14:42

В Киеве сразу на нескольких улицах произошел самый настоящий потоп
22.02.23 14:18

Украинцам готовят очень неприятный тарифный сюрприз
22.02.23 14:15

Стало известно, сколько сейчас весит Саакашвили
22.02.23 14:07

Во Франции школьник убил учительницу во время урока испанского языка
22.02.23 15:15

Жителей Херсона призывают до конца недели сидеть по домам
22.02.23 14:18

Украинцам готовят очень неприятный тарифный сюрприз
22.02.23 13:35

Кремль может мобилизовать еще миллион человек, — немецкая разведка
22.02.23 13:13

МОК оставил в силе дисквалификацию российских и белорусских спортсменов
22.02.23 11:47

В оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы
22.02.23 09:18

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 145 060 солдат
21.02.23 16:56

В ВСУ рассказали, будет ли атака сотен самолетов РФ на Киев
21.02.23 16:11

Россияне из «Града» обстреляли центр Херсона. Погибли шесть человек
21.02.23 15:35

На ближайшие дни школам рекомендуют перейти на дистанционку из-за угрозы обстрелов
21.02.23 13:24

Россия решила наплевать на Договор о стратегических наступательных вооружениях
17.02.23 11:44

Бывший советник ЦРУ считает, что Байден может ввести войска в Украину
18.02.23 14:26

Нейросеть ChatGPT теперь доступна в Украине
21.02.23 09:53

Трамп сделал несколько скандальных заявлений по Украине
16.02.23 12:14

В США вспыхнул скандал вокруг громкой техногенной катастрофы
17.02.23 09:57

Стало известно, почему украинцам массово раздают повестки
16.02.23 13:43

На севере Крыма прогремели мощные взрывы
18.02.23 10:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 142 270 солдат
17.02.23 15:15

В Брюсселе состоится историческая встреча представителей Украины, НАТО и ЕС
17.02.23 09:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 141 260 солдат
17.02.23 11:00

Китаец зарубил своего сына самурайским мечом… из-за плохих оценок
Фото и Видео
Резников рассказал, когда ждет первые западне танки в Украине
Резников рассказал, когда ждет первые западне танки в Украине
Резников рассказал, когда ждет первые западне танки в Украине
Резников рассказал, когда ждет первые западне танки в Украине
В Киеве сразу на нескольких улицах произошел самый настоящий потоп
В Киеве сразу на нескольких улицах произошел самый настоящий потоп
В одной из квартир Днепра обнаружили кое-что необычное
В одной из квартир Днепра обнаружили кое-что необычное
Жертвами пожара в московском общежитии стали семь человек
Жертвами пожара в московском общежитии стали семь человек
Россияне из «Града» обстреляли центр Херсона. Погибли шесть человек
Россияне из «Града» обстреляли центр Херсона. Погибли шесть человек
В Венеции пересыхают каналы
В Венеции пересыхают каналы
Украинские ученые показали розовый снег в Антарктике
Украинские ученые показали розовый снег в Антарктике
Послание Путина к федеральному собранию. Онлайн
Послание Путина к федеральному собранию. Онлайн
На одном из пляжей Японии обнаружили кое-что загадочное
На одном из пляжей Японии обнаружили кое-что загадочное
Байден покинул Киев
Байден покинул Киев
fraza.com
Новости блогосферы
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине

Опрос

Когда начнется Третья мировая война?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.