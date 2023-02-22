У 41% украинцев физическое и психическое состояние за последний месяц ухудшилось

Почти половина опрошенных украинцев постоянно или часто испытывают чувство вялости и усталости (39%), тревоги и страха (35%) и быстро устают (39%). Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Украинского института будущего, сообщает женский журнал «Настроение».

Зафиксировано три эмоциональных проявления, которые наиболее полно описывают настроение украинцев в феврале: «тревога» (57%), «ожидания улучшений» (46%), «надежда» (41%).

При том 41% ответило, что их физическое и психическое состояние за последний месяц ухудшилось, 13%, что улучшилось, 46% не изменилось.

Наиболее часто негативное эмоциональное состояние испытывают женщины и молодые респонденты в возрасте 18-35 лет.

Украинцы рассказали, что спасаются от негатива общением с родными и близкими, просмотром фильмов, сериалов, Ютуба и другими формами досуга в интернете, а также прогулками на свежем воздухе.