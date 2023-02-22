Промоутеры никак не могут договориться по поводу боя между Усиком и Фьюри

Главное: Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, как обстоят дела с организацией боя за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Окончательной договоренности еще нет.

Детали: Несмотря на все заверения в близости подписания контракта на бой за звание абсолютного чемпиона мира, команды Тайсона Фьюри и Александра Усика все еще не договорились. Об этом сообщил промоутер британца Фрэнк Уоррен.

По его словам, на сегодня есть еще несколько вопросов, по которым продолжается обсуждение. При этом функционер отказался называть вещи, в которых у боксеров различные подходы.

«Мы все еще продолжаем обсуждения. Несколько нюансов мы уже оставили позади и просто медленно, но, надеюсь, уверенно продвигаемся вперед. Я надеюсь, что мы организуем этот поединок. Пока что мы не договорились. Мы все работаем над тем, чтобы устроить этот бой. Я не буду вдаваться в детали. Как я говорил раньше, есть несколько вещей, с которыми нужно разобраться. И люди, которые спекулируют на эту тему, не услышат от меня, о чем именно идет речь. Мы очень усердно работаем, чтобы организовать этот бой. Я продолжаю говорить о том, что вы обо всем узнаете в ближайшие несколько дней», — отметил Уоррен.

«У нас есть дедлайн — 29 апреля. В этот день Тайсон хочет подраться. Я надеюсь, что он сможет выступить 29 апреля. Мы работаем над этим, и все хотим, чтобы его соперником был Усик», — сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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